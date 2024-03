PREVENÇÃO

'É um esforço de todos', diz Bruno Reis sobre combate à dengue

Salvador está entre as cidades em epidemia; foram 670 casos registrados este ano

Publicado em 18 de março de 2024 às 17:11

Mutirão contra dengue em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom

Salvador está entre as 175 cidades baianas em estado de epidemia de dengue. Cerca de 670 casos de dengue foram registrados na capital em 2024, até o dia 14 de março, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Apesar disso, o número representa uma redução 20,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 843 casos da doença. Até a última segunda-feira (18), aproximadamente 32 mil pessoas foram vacinadas na cidade.

De acordo com o prefeito, Bruno Reis, medidas para o enfrentamento da dengue estão sendo adotadas desde setembro do ano passado. Além da vacinação, uma nova operação contra a doença foi lançada há pouco mais de 20 dias.

“Até o momento, somos a capital com o menor índice de infestação no Brasil. Se nós não temos uma situação pior , é devido à essas medidas que foram ampliadas recentemente. É um esforço de todos, não é algo que depende só do poder público. Depende de as famílias levarem as crianças para serem vacinadas, das pessoas não acumularem água nas suas casas ou comércios. A ajuda fortalece essa corrente e esse objetivo comum ", disse.

Segundo a vice-prefeita e secretária de Saúde de Salvador, Ana Paula Matos, ter a cidade entre as que estão em epidemia acende o alerta, mas as ações estão contribuindo para uma redução comparada ao ano anterior. Ela avaliou também que o alto número de casos é reflexo de uma procura maior pelo atendimento nas unidades de saúde.

“As pessoas estão mais assustadas e procurando mais o hospital. Os sintomas da dengue são muito parecidos com as síndromes respiratórias, Covid e as demais arboviroses. Pela legislação, febre mais dois sintomas se classificam como casos suspeitos. Mas, na testagem os casos diminuíram”, explicou.

Na última quinta-feira (14), a SMS anunciou uma parceria com as Forças Armadas para o combate ao Aedes Aegypti. Estão previstas a capacitação de soldados para atuar na divulgação de informações e práticas de prevenção aos focos do mosquitos nos quartéis e com a população, além de um "Dia D" com a Marinha nas escolas e nas comunidades.