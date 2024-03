PERIGO

Sobe para 16 o número de mortos por dengue na Bahia

Mais dois casos foram confirmados nesta sexta-feira (15)

Publicado em 15 de março de 2024 às 17:36

Mutirão contra dengue em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom

Duas mortes por dengue foram confirmadas na Bahia, nesta sexta-feira (15). Ambas são em Piripá, a 637 km de Salvador. Ao todo, já são 16 óbitos confirmados pela Câmara Técnica Estadual de Análise de Óbito da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), devido à doença.

As perdas foram registradas nas seguintes cidades: Jacaraci (4), Piripá (3), Vitória da Conquista (3), Barra do Choça (1), Feira de Santana (1), Ibiassucê (1), Irecê (1), Santo Antônio de Jesus (1), Santo Estêvão (1). Em 2024, foram registrados dois óbitos por chikungunya, nos municípios de Teixeira de Freitas e Ipiaú. Nenhum óbito por zika foi confirmado.

De acordo com os dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) da Sesab, 175 municípios da Bahia estão em estado de epidemia de dengue. Outros 67 estão em risco e 18 em alerta. São 54.790 casos prováveis da doença até o dia 14 de março de 2024.

No mesmo período, foram notificados 4.623 casos prováveis de chikungunya no estado. Já os casos prováveis de zika são 654 até a última quinta-feira.

Para a diretora da Vigilância Epidemiológica do Estado, Márcia São Pedro, alguns óbitos pela dengue estão relacionados à falta de hidratação. “São mortes evitáveis, que, com o manejo clínico adequado, o paciente não evoluiria a óbito. Estamos dando apoio aos municípios em relação às orientações no tratamento dos pacientes”, disse.

Até a última quarta-feira (13), 60.268 doses da vacina contra a dengue haviam sido aplicadas em toda a Bahia. O Estado, ao todo, recebeu 170.540 doses do imunizante, indicado para a faixa de 11 a 14 anos

Ação

Com o objetivo de intensificar as ações de sensibilização e mobilização para a prevenção de casos de Dengue, Chikungunya e Zika, a Sesab promove desde a última segunda-feira (11) até esta sexta (15) a Semana de Mobilização e Combate ao Mosquito Aedes aegypti.

Durante o período, prédios e outras estruturas públicas estaduais foram vistoriados e áreas limpas, visando a eliminação de possíveis criadouros, além da realização de mobilização de funcionários, instruídos sobre a importância de ações de prevenção e combate ao Aedes aegypti dentro de suas residências como forma de auxiliar na contenção das doenças.

As atividades da Semana de Mobilização contemplaram diversas secretarias estaduais e também os municípios, com intensificação na limpeza urbana; atividades em diversos pontos, como feiras livres e metrô; distribuição de material publicitário sobre dengue, chikungunya e zika; ações em escolas e comunidades; e reforço na assistência e na orientação sobre manejo clínico. Além disso, para auxiliar os agentes de endemias nas cidades do interior, foram distribuídas 250 bombas costais entre os nove Núcleos Regionais de Saúde da Bahia.