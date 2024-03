PREVENÇÃO

Colégio Vieira inicia vacinação contra dengue ​em alunos na próxima semana

Unidade vai disponibilizar espaço para imunização​ nos dias 20 e 25 de março

Publicado em 13 de março de 2024 às 15:07

Colégio Antônio Vieira Crédito: Divulgação

Inicialmente prevista para ser implementada pelas instituições públicas de ensino, a campanha Vacinação nas Escolas passou a contar com a adesão de um dos mais tradicionais colégios particulares de Salvador: o Colégio Antônio Vieira, no bairro do Garcia.

Em parceria com a Secretaria de Saúde, o Vieira vai disponibilizar suas instalações, nos dias 20 e 25 de março, para a imunização contra a dengue de alunos de 10 a 14 anos que ainda não tenham sido vacinados. A ação amplia a proteção às crianças e assegura maior comodidade aos pais e responsáveis.

Nos dois dias, profissionais da Secretaria de Saúde estarão no Vieira, para vacinar as crianças e pré-adolescentes, cujas famílias tenham encaminhado previamente o Termo de Consentimento ao Setor Médico do colégio. Nas datas previstas para a imunização, será preciso também enviar o RG com CPF do aluno e o Cartão/Carteira de Vacinação.

De acordo com Rosângela Barbosa, gestora do Setor Médico do Vieira, sempre que possível, a instituição buscará firmar parceria com os órgãos competentes para contribuir com a imunização de estudantes. O Vieira é um dos maiores colégios particulares de Salvador, com aproximadamente 3.300 alunos do 1º ano Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, nos turnos diurno e noturno.

Agendamento

Vacinação contra a Dengue no Vieira​

Dias: 20 e 25 de março (turnos matutino e vespertino)

Documentos exigidos:

- Termo de Consentimento da família

- RG com CPF do aluno