BAIXA DE SANGUE NA BAHIA

Com estoque crítico, Hemoba detalha como doar sangue durante epidemia de dengue

Aumento de casos da doença tem causado baixa em todo estado

Publicado em 15 de março de 2024 às 13:00

Coleta de sangue no Hemoba Crédito: Camila Souza/GOVBa

O Brasil está com casos em grande escala de dengue, e na Bahia, o Hemoba tem sofrido com a baixa de doação de sangue. Com isso, o hemocentro divulgou um guia para os candidatos que querem fazer o bem ao próximo, mas que sofreram com as doenças recentemente.

A iniciativa faz parte do Dia D de mobilização nacional contra a dengue, promovido pelo Ministério da Saúde, que acontece neste sábado (02) em todo o país.

Até 24 de fevereiro, foram diagnosticados 16.771 casos prováveis de dengue no estado, um aumento de quase 100% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 8.408 casos.

Confira como doar:

Para aquelas pessoas que desejam doar e tiveram dengue, zika e chikungunya, é necessário que tinha tido 30 dias de recuperação completa.

Já as pessoas que ficaram com dengue hemorrágica, o tempo aumenta, são 6 meses de recuperação e sem doar sangue.

No entanto, para as pessoas que tiveram contato sexual com outros indivíduos que tiveram dengue, zika e chikungunya, ficarão temporariamente impedidos de doar por 30 dias após a última relação sexual com a pessoa.

Sem casos de arboviroses

Se a pessoa não teve nenhuma doença recentemente envolvendo arboviroses, o candidato a doar o sangue tem que estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 69 anos.

É importante deixar frisado que os menores de 18 anos tem de ir acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Os idosos podem doar acima de 60 anos apenas queles que já doaram anteriormente.