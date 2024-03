EPIDEMIA DE DENGUE

Sobe para 14 o número de mortes por dengue na Bahia

As duas novas mortes foram registradas nas cidades Santo Antônio de Jesus e Santo Estêvão

O número de mortes por dengue na Bahia chega a 14. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (14) pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), com dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep). As duas novas mortes foram registradas nas cidades Santo Antônio de Jesus e Santo Estêvão.