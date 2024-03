12 MORTES

Sobe para 175 o número de municípios em epidemia de dengue na Bahia

A Bahia tem agora 175 municípios em estado de epidemia de dengue, mais 67 em risco e 18 em alerta. Ao todo, são 45.386 casos prováveis da doença até o dia 9 de março de 2024, marcando um aumento de 307,7% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os dados são da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

No mesmo período, foram notificados 3.918 casos prováveis de chikungunya no estado. Em 2023, foram 4.747 casos prováveis da doença, o que representa uma redução de 17,5%. Já os casos de zika tiveram alta de 38,2% em relação ao ano passado, saltando de 335 casos prováveis em 2023 para 463 casos prováveis em 2024.

Em uma ação para conter o avanço do Aedes aegypti, que é vetor de transmissão da dengue, zika e chikungunya, o Governo da Bahia, através da Secretaria da Saúde do Estado, realiza, entre os dias 11 e 15 de março, a Semana de Mobilização e Combate ao Mosquito Aedes aegypti, com o objetivo de intensificar as ações de sensibilização e mobilização para a prevenção.