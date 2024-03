BAHIA

Deputado estadual é hospitalizado com suspeita de dengue

Raimundinho da JR deu entrada no hospital no último sábado (9)

Publicado em 10 de março de 2024 às 15:32

Deputado Raimundinho da JR em hospital Crédito: Reprodução / Redes sociais

O deputado estadual Raimundinho da JR, do PL, deu entrada no Hospital Aliança, em Salvador, no sábado (9) por suspeita de dengue. Ele ficará pelo menos cinco dias afastado do trabalho. Neste domingo (10), o parlamentar publicou nas redes sociais uma foto em uma maca.

O gabinete do deputado informou que o político foi aconselhado a seguir um período de repouso e tratamento, a fim de recuperar sua saúde de forma satisfatória. Raimundinho tem 62 anos.

"Agradecemos a todos pelas palavras de carinho e apoio, e em breve ele retornará às suas atividades parlamentares", diz a equipe, em nota.

Dengue na Bahia

A dengue já matou 12 pessoas na Bahia em 2024. As últimas três mortes foram confirmadas pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) na última sexta-feira (8). Os óbitos ocorreram nas cidades de Jacaraci e Vitória da Conquista, ambas no sudoeste baiano. Não há informações sobre os perfis das vítimas.

Em dois meses, a Bahia já havia registrado o equivalente a 36% de todas as mortes por dengue no ano passado. O último boletim da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep), publicado no dia 5 de março, indicou que a Bahia havia notificado 29.982 casos prováveis de dengue até o dia 2 de março. Esse número representa um aumento de 209,3% dos casos em comparação ao mesmo período de 2023.