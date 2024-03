SAÚDE

Salvador está entre os 175 municípios baianos em epidemia de dengue

A capital baiana tem 3.398 casos prováveis e 532 confirmados segundo dados do Ministério da Saúde

Publicado em 15 de março de 2024 às 21:17

Mosquito da Dengue Crédito: shammiknr/Pixabay

Salvador está entre os 175 municípios baianos em situação de Surto/Epidemia para a dengue. Embora não tenha registrado mortes desde o início do ano, a capital baiana tem atualmente dois óbitos em investigação, de acordo com Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde, atualizado nesta sexta-feira (15).

Ainda de acordo com os dados do Painel, Salvador possui atualmente 3.398 casos prováveis da doença e 532 confirmados. A Secretaria Municipal de Saúde foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno até esta publicação.

Ações contra a Dengue

Nesta sexta-feira (15), os agentes de endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizaram inspeções nas colônias de pescadores de Itapuã e Rio Vermelho e aplicação de Ultra Baixo Volume (UBV) pesada na Boca do Rio e Subúrbio Ferroviário, além de atividades de combate às arboviroses com uso de termonebulização no bairro de Mussurunga.

Os próximos dias 21 (quinta) e 23 (sábado) de março serão destinados às ações especiais e o 'Dia D', respectivamente, que serão realizadas em conjunto com a Marinha do Brasil. Durante o mês deverão ser realizadas, ainda, ações nas escolas e prédios públicos, que contarão com a participação de militares e servidores da SMS.

A nova Upinha Barris também oferece atendimento aos casos suspeitos de arboviroses como dengue, zika e chikungunya, e também a própria Covid-19, além de verificar os casos de sintomas gripais em Salvador. A unidade, que fica ao lado da UPA Vale dos Barris, tem funcionamento durante 24h por dia, de domingo a domingo, com capacidade de atendimento de 150 pessoas por dia, ou seja, 4,5 mil pacientes deverão ser acolhidos por mês.

175 municípios baianos em epidemia de Dengue

A Bahia é o estado do nordeste líder em casos prováveis de dengue e em mortes pela doença, contabilizando 16 óbitos confirmados pela Câmara Técnica Estadual de Análise de Óbito da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) em 2024. As mortes registradas ocorreram nos municípios: Jacaraci (4), Piripá (3), Vitória da Conquista (3), Barra do Choça (1), Feira de Santana (1), Ibiassucê (1), Irecê (1), Santo Antônio de Jesus (1) e Santo Estêvão (1).

Além dos 175 municípios da Bahia que estão em estado de epidemia de dengue, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) da Sesab aponta que outros 67 estão em risco e 18 em alerta.

Vacina

Até a última quarta-feira (13), 60.268 doses da vacina contra a dengue haviam sido aplicadas em toda a Bahia, cerca de 35% das 170.540 doses do imunizante, indicado para crianças de 10 a 14 anos, que o estado recebeu.

Confira a lista dos 175 municípios em situação de surto/epidemia

• Abaré

• Acajutiba

• Adustina

• Alcobaça

• América Dourada

• Anagé

• Andorinha

• Angical

• Antônio Cardoso

• Aracatu

• Araci

• Barra

• Barra do Choça

• Barra do Mendes

• Barra do Rocha

• Barreiras

• Barrocas

• Belo Campo

• Biritinga

• Boa Nova

• Bom Jesus da Lapa

• Bom Jesus da Serra

• Bonito

• Botuporã

• Brejões

• Brejolândia

• Brumado

• Caatiba

• Caculé

• Caetanos

• Caetité

• Cafarnaum

• Caldeirão Grande

• Camaçari

• Campo Formoso

• Canarana

• Candiba

• Caraíbas

• Caravelas

• Carinhanha

• Catu

• Caturama

• Chorrochó

• Coaraci

• Cocos

• Conceição do Almeida

• Conde

• Condeúba

• Contendas do Sincorá

• Cordeiros

• Coribe

• Cotegipe

• Dário Meira

• Encruzilhada

• Fátima

• Feira da Mata

• Feira de Santana

• Formosa do Rio Preto

• Gentio do Ouro

• Guanambi

• Iaçu

• Ibiassucê

• Ibicoara

• Ibicuí

• Ibipeba

• Ibipitanga

• Ibirataia

• Ibitiara

• Ibititá

• Ibotirama

• Igaporã

• Iguaí

• Iraquara

• Irecê

• Itaberaba

• Itaeté

• Itaguaçu da Bahia

• Itambé

• Itaparica

• Itapebi

• Itapetinga

• Itatim

• Itororó

• Iuiú

• Jacaraci

• Jacobina

• Jequié

• Juazeiro

• Jussara

• Jussari

• Laje

• Lajedão

• Lajedo do Tabocal

• Lençóis

• Licínio de Almeida

• Livramento de Nossa Senhora

• Macarani

• Macaúbas

• Macururé

• Mairi

• Malhada

• Manoel Vitorino

• Maracás

• Maraú

• Marcionílio Souza

• Mascote

• Matina

• Miguel Calmon

• Mirangaba

• Mirante

• Morro do Chapéu

• Mortugaba

• Mucugê

• Mucuri

• Mulungu do Morro

• Muritiba

• Nordestina

• Nova Viçosa

• Novo Horizonte

• Palmas de Monte Alto

• Palmeiras

• Paripiranga

• Piatã

• Pindaí

• Pindobaçu

• Piripá

• Piritiba

• Planaltino

• Planalto

• Poções

• Porto Seguro

• Prado

• Presidente Jânio Quadros

• Quijingue

• Quixabeira

• Rafael Jambeiro

• Riachão das Neves

• Riachão do Jacuípe

• Riacho de Santana

• Rio de Contas

• Rio do Antônio

• Rodelas

• Salvador

• Santa Cruz Cabrália

• Santa Maria da Vitória

• Santa Rita de Cássia

• Santana

• Santo Antônio de Jesus

• Santo Estêvão

• São Desidério

• São Gabriel

• Seabra

• Serra do Ramalho

• Serra Dourada

• Serrinha

• Serrolândia

• Sobradinho

• Souto Soares

• Tabocas do Brejo Velho

• Tanque Novo

• Tapiramutá

• Teixeira de Freitas

• Tremedal

• Ubatã

• Urandi

• Uruçuca

• Utinga

• Valença