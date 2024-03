SALVADOR

Aranha-caranguejeira é resgatada pela Guarda Civil no Centro Histórico

Um homem estava com o animal no local quando foi abordado pela equipe da GCM e fugiu

Na manhã desta quinta-feira (29), a Guarda Civil Municipal resgatou uma aranha-caranguejeira no Centro Histórico de Salvador. Segundo a corporação, um homem estava com o animal no local quando foi abordado pela equipe da GCM.