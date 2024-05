PARIPE

PM descobre desmanche e prende dois homens com motos roubadas em Paripe

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais da 19ª CIPM e do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (BPFRV)/ Apolo realizavam o policiamento preventivo na região quando localizaram três motocicletas com restrição de roubo, além de outras motos desmontadas e diversas peças. As apreensões aconteceram durante a realização da 24ª Operação Total.