VIOLÊNCIA

Jovem é morto a tiros e mulheres são feridas durante passagem de bloco em Vera Cruz

Vítimas que sobreviveram foram socorridas para hospitais em Salvador

Um homem de 21 anos foi morto a tiros durante a passagem do Bloco das Caretas, em Vera Cruz, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na tarde de domingo (2). A vítima foi identificada como João Vitor dos Santos e mais duas mulheres que estavam no local ficaram feridas. >

Policiais do 23º Batalhão da Polícia Militar (BPM) receberam a denúncia dos disparos de arma de fogo e, ao chegar no local, encontraram um homem baleado. A vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.>

As mulheres que ficaram feridas também foram socorridas. Uma delas foi encaminhada para o Hospital do Subúrbio e a outra para o Hospital Geral do Estado.>