Jovem é preso por suspeita de matar e esconder corpo da mãe em Cruz das Almas

Um jovem de 23 anos foi preso sob a suspeita de ter matado e ocultado o corpo da mãe, dentro de casa, na cidade de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. Ele foi autuado em flagrante nessa terça-feira (21).



A vítima foi identificada como Rita Amaral dos Santos Correia, de 62 anos. Segundo informações do site Bahia10, o corpo teria sido encontrado por uma filha de criação que estranhou a falta de contato com a mãe há cerca de três meses e resolveu procurá-la.