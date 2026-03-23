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Líder de facção suspeito de envolvimento em execução de secretário é preso na Bahia

Mandado de prisão contra o suspeito tem validade até 2045

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de março de 2026 às 10:57

Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação

Um homem apontado como liderança de alta periculosidade de uma facção criminosa foi preso na noite de domingo (22), na BR-242, em Barreiras, no oeste da Bahia. Ele também é suspeito de envolvimento na execução de um secretário municipal no Ceará.

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi localizado dentro de um ônibus interestadual que fazia a linha Fortaleza (CE) x Goiânia (GO). A abordagem ocorreu no momento em que o veículo chegava à rodoviária de Barreiras. Durante a fiscalização, o homem apresentou um documento de identificação em nome de outra pessoa, mas teve a verdadeira identidade confirmada após verificação detalhada.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto, com validade até o ano de 2045. O suspeito também foi autuado em flagrante pelo crime de uso de documento falso.

Ele é investigado por participação no assassinato de Ricardo Abreu Barroso, de 64 anos, secretário de Administração do município de São Luís do Curu (CE). O crime ocorreu na última quinta-feira (19), quando a vítima foi executada a tiros dentro do próprio estabelecimento comercial, no centro da cidade.

A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança e mostrou homens encapuzados efetuando os disparos e fugindo em seguida.

Ricardo Abreu era uma figura conhecida na política local. Ele já havia exercido mandatos como vereador, presidido a Câmara Municipal e era pai do atual presidente da Casa Legislativa, além de tio do prefeito do município.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Barreiras, junto com os materiais apreendidos, como documento falso, passagem de ônibus e aparelho celular.

A ação foi resultado de um trabalho integrado de inteligência entre as Superintendências da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará e na Bahia, com apoio da Polícia Militar da Bahia (PMBA).

Tags:

Prf

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