SALVADOR

Linha gratuita de ônibus vai funcionar durante as obras do Plano Inclinado Liberdade-Calçada; confira

Obras terão início na próxima quarta-feira (22)

Maysa Polcri

Publicado em 17 de abril de 2026 às 14:05

Plano Inclinado passará por requalificação Crédito: Divulgação/Semob

A requalificação do Plano Inclinado Liberdade-Calçada (PILC), um dos importantes modais de ligação entre bairros de Salvador, terá início na próxima quarta-feira (22). A informação foi divulgada pela Prefeitura. A intervenção terá duração de 45 dias e tem como objetivo modernizar o equipamento, ampliando a segurança, a eficiência operacional e o conforto para os passageiros.

Os serviços incluem a requalificação completa dos bondinhos e da estação, com intervenções na parte elétrica, substituição de janelas e rodas, recuperação estrutural, troca de piso e nova pintura.

Para viabilizar a execução das obras, o funcionamento do ascensor será temporariamente suspenso durante o período de intervenção. Como alternativa, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) disponibilizará uma linha gratuita para atender os usuários do sistema.

A linha especial C008 (Plano Inclinado Liberdade-Calçada Circular) vai operar de segunda a sexta, das 6h às 18h20 e aos sábados, das 7h às 13h. O serviço será gratuito durante todo o período de obras.