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Linha gratuita de ônibus vai funcionar durante as obras do Plano Inclinado Liberdade-Calçada; confira

Obras terão início na próxima quarta-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 17 de abril de 2026 às 14:05

Plano Inclinado passará por requalificação
Plano Inclinado passará por requalificação Crédito: Divulgação/Semob

A requalificação do Plano Inclinado Liberdade-Calçada (PILC), um dos importantes modais de ligação entre bairros de Salvador, terá início na próxima quarta-feira (22). A informação foi divulgada pela Prefeitura. A intervenção terá duração de 45 dias e tem como objetivo modernizar o equipamento, ampliando a segurança, a eficiência operacional e o conforto para os passageiros.

Os serviços incluem a requalificação completa dos bondinhos e da estação, com intervenções na parte elétrica, substituição de janelas e rodas, recuperação estrutural, troca de piso e nova pintura. 

Para viabilizar a execução das obras, o funcionamento do ascensor será temporariamente suspenso durante o período de intervenção. Como alternativa, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) disponibilizará uma linha gratuita para atender os usuários do sistema.

A linha especial C008 (Plano Inclinado Liberdade-Calçada Circular) vai operar de segunda a sexta, das 6h às 18h20 e aos sábados, das 7h às 13h. O serviço será gratuito durante todo o período de obras.

Na Liberdade, o embarque será realizado no ponto localizado em frente ao acesso do PILC. Já na Calçada, os usuários poderão embarcar na esquina da via de acesso ao equipamento, na Rua Nilo Peçanha.

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