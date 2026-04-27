ELEIÇÕES

Lista de pré-candidatos à Reitoria da Ufba é divulgada; saiba quem são

Universidade é a primeira instituição federal de ensino superior do país a regulamentar o processo eleitoral

Maysa Polcri

Publicado em 27 de abril de 2026 às 14:10

Veja o perfil dos candidatos ao cargo de reitor da Ufba Crédito: Reprodução

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) divulgou nesta segunda-feira (27) as chapas inscritas para a eleição à Reitoria da instituição. O anúncio marca o início oficial da campanha. Esta será a primeira vez que uma instituição federal de ensino superior escolherá seus representantes de forma direta, sem o modelo da lista de três nomes que estava em vigor anteriormente.

O prazo para impugnação de candidaturas - pedido que se opõe ao registro de chapa - termina na terça-feira (28). Em caso de solicitações, o julgamento será feito na quarta-feira (29), e o resultado publicado na quinta (30).

Quatro chapas estão inscritas: Mais Ufba (Penildon Filho e Bárbara Coelho), Somos Ufba (João Carlos Salles e Jamile Borges), Ufba Insurgente (Fernando Conceição e Célia Sacramento) e Nossa Ufba (Salete Maria e Menandro Ramos). Confira abaixo o perfil dos candidatos.

Candidatos ao cargo de reitor da Ufba 1 de 4

Eleições diretas

O formato da eleição deste ano segue a Lei nº 15.367/2026, publicada no Diário Oficial da União em 31 de março, que estabelece que os candidatos da chapa mais votada pela comunidade universitária serão nomeados pela Presidência da República.

Antes da nova lei, o Colégio Eleitoral da universidade escolhia três nomes, enviando-os ao presidente para que ele nomeasse um deles para os cargos de reitor e vice. Nas eleições de 2022, os três mais votados para o cargo de reitor foram Paulo César Miguez de Oliveira (54 votos), Eduardo Luiz Andrade Mota (17) e Olival Freire Jr. (16).



O mais votado, Paulo Miguez, foi nomeado em agosto daquele ano. Em consulta informal à comunidade acadêmica, ele recebeu mais de 10 mil votos. O vice-reitor com mais votos, Penildon Silva Filho, que também recebeu 54 votos, foi nomeado para o cargo.

Perfil dos candidatos

Penildon Filho e Bárbara Coelho

O atual vice-reitor da instituição, Penildon Silva Filho, é candidato ao cargo de reitor da Ufba na chapa formada também pela professora Bárbara Coelho. O candidato é graduado em Comunicação Social pela Ufba, tendo completado mestrado e doutorado em Educação, ambos também pela universidade.

Fundou a Organização não Governamental Oficina de Cidadania, que dirigiu até 2007. Tem experiência de pesquisa na área de Educação, com ênfase em Administração de Sistemas Educacionais. Foi diretor-geral do Instituto Anísio Teixeira e secretário de Comunicação do município de Vitória da Conquista. Também foi pró-reitor de graduação da Ufba durante a gestão de João Carlos Salles.



Bárbara Coelho, candidata a vice-reitora, é professora da Ufba, doutora em Educação, pós-doutora em Ciência da Informação e autora do livro Tecnologia e Mediação.

João Carlos Salles e Jamile Borges

Professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Bahia desde 1985, João Carlos Salles foi reitor da Ufba por dois mandatos consecutivos, de 2014 a 2022. É membro titular fundador da Academia de Ciências da Bahia e membro da Academia de Letras da Bahia, na qual, eleito em 2014, ocupa a cadeira 32. Foi presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (Anpof) e presidiu a Sociedade Interamericana de Filosofia (SIF).

Ao lado do ex-reitor, compõe a chapa a docente Jamile Borges. Ela é professora associada da Ufba e coordenadora do Centro de Estudos Afro-Orientais (Ceao). É pós-doutora pela Universidade de Lisboa e possui graduação em Licenciatura em Ciências Sociais pela Ufba.

Fernando Conceição e Célia Sacramento

O candidato Fernando Conceição é doutor e mestre em Ciências da Comunicação na Universidade de São Paulo (USP), possui graduação em Comunicação/Jornalismo pela Ufba. Tem pós-doutorado, com bolsa da Capes, na Freie Universität Berlin/Lateinamerika-Institut. Fundou o Movimento Pelas Reparações dos Afro-Descendentes, abrindo a discussão de políticas de ação afirmativa como cotas nas universidades brasileiras. Também é biógrafo autorizado do intelectual e geógrafo Milton Santos. Fernando Conceição também foi candidato ao cargo de reitor em 2022.

Também é biógrafo autorizado do intelectual e geógrafo Milton Santos. Fernando Conceição também foi candidato ao cargo de reitor em 2022. Célia Sacramento é graduada em Ciências Contábeis pela Fundação Visconde de Cairú e em Direito pela Facet, Mestre em Controladoria e Contabilidade pela USP e Doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Também foi vice-prefeita de Salvador entre 2013 e 2016. Confira aqui as principais propostas dos candidatos.

Salete Maria e Menandro Ramos

A professora Salete Maria, docente da Escola de Administração, possui graduação em Direito (Urca), especialização em Gestão de Pessoas (Ufba), mestrado em Direito (UFC), doutorado em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismos (Ufba) e Pós-doutorado em Direito com enfoque de gênero (Unam). É advogada com atuação especial na defesa dos direitos das mulheres e da população LGBTQIA+ e possui formação especial em Direitos Humanos (Unicap).