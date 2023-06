Loja de peças fica destruída após incêndio na Avenida Suburbana

Uma loja de peças ficou destruída após ser atingida por um incêndio no bairro do Lobato, na madrugada desta quinta-feira (15). O fogo começou por volta de 1h, segundo informações do Corpo de Bombeiros.



A loja, localizada na Avenida Suburbana, ficou completamente destruída. Os bombeiros conseguiram debelar o fogo no início da manhã, mas depois algumas chamas foram identificadas e foi necessário fazer um novo combate às chamas.



O acúmulo de material inflável facilitou a propagação das chamas. Uma retroescavadeira foi utilizada para retirar as peças para que os bombeiros pudessem fazer uma nova avaliação do imóvel.