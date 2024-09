TRANSPLANTES

Maioria dos órgãos doados na Bahia vieram de homens; entenda

As informações fazem parte do levantamento do Registro Brasileiro de Transplantes da Associação Brasileira de Transplantes de Órgão (ABTO). Segundo a pesquisa, realizada entre janeiro e junho deste ano, foram 72 doadores homens e 21 mulheres. Para Eraldo Moura, coordenador do Sistema Estadual de Transplantes, isso acontece porque as mulheres tendem a permitir mais a doação do que os homens.