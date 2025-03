DIVÓRCIO

Maioria dos processos de separação dura mais de 100 dias na Bahia; saiba como dar entrada

Divórcios litigiosos podem durar mais de quatro anos

A maioria dos processos de separação costuma durar mais de 100 dias na Bahia. Isso é o que mostrou um estudo do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), que analisou, entre 2018 e 2023, os dados de divórcio no estado. Segundo especialistas, os casais ainda encontram burocracias para pôr fim à relação de maneira oficial, o que justifica o tempo até obtenção do divórcio. Apesar disso, é possível ter um processo mais célere a depender do tipo de separação. >