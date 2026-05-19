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Mais um investigado por roubos de correntes na Orla é preso no Centro Histórico de Salvador

Suspeito apontado como autor dos roubos foi capturado durante desdobramento da Operação Catena

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de maio de 2026 às 14:52

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 27 anos foi preso na segunda-feira (18), no Centro Histórico de Salvador, suspeito de integrar uma quadrilha especializada no roubo e revenda de correntes de ouro na região da Barra. A ação da polícia é um desdobramento da Operação Catena, que já havia prendido outros sete investigados na semana passada. 

Segundo as investigações, o homem preso na segunda-feira (18) executava os assaltos praticados contra turistas e frequentadores da região da Avenida Oceânica e do Porto da Barra. Ele foi localizado nas proximidades da residência de parte dos investigados vinculados ao grupo criminoso. Equipes do Serviço de Investigação da 14ª Delegacia Territorial realizavam monitoramento de campo e conseguiram localizar e prender o homem. 

Ele foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), no bairro dos Barris, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Ele segue custodiado, à disposição da Justiça. A investigação continua para localizar outros suspeitos. 

Sete investigados já haviam sido presos durante os desdobramentos da Operação Catena, que também apreendeu mais de R$ 20 mil em espécie, joias, reagentes e pedras utilizados para teste de ouro, agendas com anotações relacionadas à comercialização dos materiais, sacos utilizados para armazenamento das joias e balanças de precisão.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, na semanada passada, as equipes apreenderam mais de R$ 20 mil em espécie, joias, reagentes e pedras utilizados para teste de ouro, agendas com anotações relacionadas à comercialização dos materiais, sacos para armazenamento das joias e balanças de precisão.

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