Marco na revitalização do Centro Histórico, Fera Palace chega a 132 mil hóspedes

Fera Palace Hotel foi aberto há seis anos. Crédito: Divulgação

Um dos primeiros empreendimentos da requalificação do Centro Histórico de Salvador, o Fera Palace Hotel atingiu mais de 132 mil hóspedes e mais de 1,1 mil eventos nacionais e internacionais no currículo, em seis anos. Desde a sua abertura, em 2017, além da revitalização promovida pela administração pública em ruas, igrejas, museus e com ampliação da programação cultural, novos empreendimentos privados também se instalaram na região.



A própria Rua Chile, onde o hotel está localizado, também vive uma nova fase. Com inserção de novas redes de água, esgoto, telefone, aterramento da fiação elétrica e troca completa da pavimentação, a via foi totalmente reformada e readequada ao novo contexto.

Para os fundadores da Fera Investimentos e do Fera Palace, Antonio Mazzafera e Marcelo Faria Lima, os números alcançados refletem as as conquistas obtidas. “O hotel foi o nosso primeiro empreendimento no Centro de Salvador. É uma imensa alegria para nós podermos comemorar esses seis anos não apenas do Fera Palace, mas também seis anos de uma nova fase para o Centro Histórico, essa região tão rica culturalmente que reúne pontos turísticos seculares”, diz o empresário Marcelo Faria Lima.

Já Antonio Mazzafera lembrou de eventos como o jantar do Festival Liberatum, do qual participaram grandes artistas como Viola Davis, Angela Basset e Rossy di Palma. “Nestes seis anos também reformulamos o segmento de alimentos e bebidas com a chegada dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca que comandam nossos restaurantes Omí e Fera Rooftop”.

Mazzafera destacou a adesão do Fera ao Preferred Hotels e acredita que essa foi uma grande conquista em 2023. “Esse é um selo importante para hotéis de luxo de todo o mundo que identifica o compromisso do empreendimento com a prestação de um serviço de alta qualidade e com a hospitalidade genuína. Além do Fera, no Brasil apenas mais três hotéis possuem essa chancela”, acrescenta.

Iniciativas como essas reforçam a revitalização do Centro Histórico, na avaliação do coordenador-presidente da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio Bahia e presidente da Salvador Destination, Glicério Lemos.

“O Fera dá uma contribuição muito importante à cidade a partir do momento em que divulga o Centro Histórico e de todo esse investimento que o grupo vem fazendo na região. É um trabalho muito importante para revitalização do Centro. Parabenizo Antonio Mazzafera pela vontade e decisão de investir e requalificar essa região tão importante da nossa cidade”.

Segundo a secretária municipal da Fazenda de Salvador, Giovanna Victer, a experiência do Fera Palace se tornou referência para o que chamou de convergência de propósitos da revitalização de equipamentos urbanos com a atividade econômica. “Trata-se de uma visão moderna e empreendedora que inspira novos projetos para o Centro Histórico de Salvador e apresenta grande retorno para cidade”, opina.