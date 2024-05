AJUDA

Médico baiano arrecada R$ 100 mil em doações para vítimas das chuvas no RS

25 mil estão desabrigados no estado, além de 56 mortos, 74 feridos e 67 desaparecidos

Alô Alô Bahia

Publicado em 4 de maio de 2024 às 16:22

Gabriel Almeida Crédito: Divulgação

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o início da última semana já deixaram quase 25 mil pessoas desabrigadas no estado, além de 56 mortos, 74 feridos e 67 desaparecidos. As catástrofes mobilizaram uma onda de solidariedade pelo país, envolvendo famosos e anônimos.

Entre eles, está o médico baiano Gabriel Almeida que arrecadou R$100 mil e doou às ações que socorrem as vítimas nas 281 cidades gaúchas atingidas pelos temporais.

Ao Alô Alô Bahia, Gabriel contou que não poderia ficar de braços cruzados diante da tragédia. “Vi naquelas cenas catastróficas no Rio Grande do Sul as casas desabando, helicóptero não conseguindo buscar as pessoas, e não aguentei. E fiz minha parte, também, para incentivar outras pessoas”.

O baiano diz não ligar para as possíveis críticas e que a intenção é mobilizar ainda mais doações. “Lógico que vai ter gente que vai criticar, dizendo que coloquei uma transferência alta pra chamar atenção. Mas eu não tô nem aí para isso. Quero que as outras pessoas que vejam essa transferência e sigam a atitude”, comenta.

O governo do Rio Grande do Sul disponibilizou a conta SOS Rio Grande do Sul para doações às vítimas das chuvas. Transferências podem ser feitas para a chave PIX (CNPJ: 92.958.800/0001-38), vinculada à conta bancária criada pelo Banrisul.