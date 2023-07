Memorial ao 2 de Julho é inaugurado na Lapinha

Memorial foi aberto ao público nesta segunda-feira. Crédito: Marina Silva/CORREIO

O Pavilhão 2 de Julho onde ficam os carros do Caboclo e da Cabocla, na Lapinha, foi transformado em um memorial da Independência do Brasil na Bahia e a inauguração aconteceu nesta segunda-feira (17). O espaço conta a história das batalhas e dos heróis que lutaram pela conquista de Salvador e pela expulsão das tropas portuguesas. Já está aberto ao público.



O prédio não é tombado e nem está em área tombada, mas, segundo a prefeitura, o projeto buscou salvaguardar a riqueza histórica, arquitetônica e artística da estrutura. O objetivo é que soteropolitanos e turistas visitem o local, e que escolas usem a exposição, que será permanente, para passeios escolares e visitas estudantis.

Antes da reforma, o Pavilhão era um grande salão cercado por quatro paredes. O Município resolveu aproveitar a altura do pé direito, a distância do chão até o teto, para construir três níveis de mezanino onde são contadas as histórias das batalhas e dos principais personagens da Independência. Os carros do Caboclo e da Cabocla receberam um local especial no centro do edifício.

Memorial está aberto ao público. Crédito: Marina Silva/CORREIO

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) disse que o local vai incentivar o estudo da história do povo baiano. "Aqui há um resgate da nossa história, dessa data tão importante. A história é contada desde as primeiras batalhas. Sem sombra de dúvidas, essa iniciativa vai enaltecer mais essa data, que nos inspira, e agora vai se perpetuar entre as gerações", disse.