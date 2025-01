SALVADOR

Mesmo com tempo fechado, banhistas vão ao Porto da Barra nesta segunda

Céu nublado não intimidou baianos e turistas que aproveitaram o dia na praia

Gilberto Barbosa

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 20:17

Tempo fechado não intimidou quem foi ao Porto da Barra Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O tempo fechado não intimidou baianos e turistas que foram até a praia do Porto da Barra nesta segunda-feira (13). Apesar do movimento menor que o habitual, a região teve um fluxo moderado de banhistas, que não resistiram a oportunidade de começar a semana com um banho de mar.

Os porto-alegrenses Cristiano e Carolina Oliveira, 44 e 35 anos respectivamente, não intimidaram com o céu nublado e passaram a tarde no Porto. Eles chegaram à capital baiana no último domingo (12) e contam que pretendem aproveitar a cidade mesmo com o clima desfavorável.

“Mesmo com o tempo nublado estava muito abafado, então daria para pegar a praia, que é linda. Além disso, nós somos turistas e vamos embora na quinta, então não podíamos deixar de aproveitar. Seja com chuva, com sol, nós pretendemos aproveitar tudo na cidade. Ontem estava chovendo e esperamos uma trégua para ir à rua”, contou Carolina.

“A cidade é maravilhosa, os baianos são muito receptivos e está sendo uma experiência única para nós. Só temos a agradecer”, completou Cristiano.

Outro que também esteve na praia foi o fotógrafo Fernando Torres, 50, que foi acompanhado da professora Roberta Sendacz, 50 e da jornalista Joyce Pascowitch, 70.

“Como as nuvens estavam indo embora, nós achamos que o tempo ia melhorar e decidimos arriscar vir para a praia. Estava entre vir para cá ou ir ao cinema, mas estávamos confiantes de que essa seria a escolha correta. E deu super certo porque está ótimo, não tem tanto sol e o clima está gostoso, divertidíssimo”, falou Fernando

“Esse é o melhor pôr do sol de Salvador, o mar está ótimo e o dia está maravilhoso. Nós tivemos sorte porque a escolha foi perfeita”, disse Joyce.

A estudante universitária Janaíse Santos, 23, veio para a capital para visitar o amigo Henrique Cachoeira, 21. Eles contam que aproveitaram a folga do jovem para visitarem a Barra e aproveitar o dia na praia.

“Eu moro aqui na região e o Porto é meu ponto de estadia. Tem dois anos que eu não a vejo, então marcamos esse encontro. Hoje está mais tranquilo do que o habitual, você consegue andar tranquilamente, sem pisar nas pessoas, então está sendo muito bom”, contou Henrique.

“Choveu muito nos últimos dias e como deu uma trégua, decidimos aproveitar a folga dele para vir ao mar. Eu não fui para os outros pontos da praia, mas aqui está bem calmo. Está sendo um dia ótimo”, concluiu Janaíse.

O paulista Klebs Rodrigues, 44, chegou na praia no final da tarde. Ele vai passar o mês de janeiro na capital baiana e conta que tem um propósito para o período: ir todos os dias ao Porto da Barra.

"Eu gosto muito dessa praia e tenho a intenção de aproveitar o verão de Salvador, seja com chuva ou com sol. Até estranhei porque hoje está mais vazio que o habitual, mas está ótimo. O tempo está fechado, mas está com um leve mormaço, então dá para aproveitar”, relatou.