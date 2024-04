INVESTIGAÇÃO

Milícia que seria liderada por deputado baiano tem 'tentáculos' no poder público da Bahia, indica PF

Esposa de Binho da Galinha foi presa novamente em nova fase da operação

Da Redação

Publicado em 10 de abril de 2024 às 15:31

Binho Galinha Crédito: Reprodução

A investigação da Polícia Federal sobre uma suposta milícia liderada pelo deputado estadual Binho Galinha (PRD-BA) fala em "tentáculos" que se espalham por vários segmentos do poder público baiano. A informação sobre a investigação foi divulgada em reportagem da Folha de S. Paulo. Ontem, uma operação voltou a prender a esposa de Binho Galinha, Mayana Cerqueira.

Binho é apontado pela PF como líder de uma milícia que atua com jogo do bicho e agiotagem a partir da sua cidade de origem, Feira de Santana. Outros crimes apontados incluem extorsão e receptação de carga roubada. O deputado nega e diz em nota que "jamais praticou os crimes que lhe estão sendo atribuídos", afirmando que vai provar sua inocência na Justiça.

A PF chegou a pedir o afastamento de Binho do cargo, mas o Ministério Público foi contra e a Justiça negou o afastamento.

A capilaridade da organização criminosa pode ser avaliada pelo fato de Binho ter sido eleito deputado e por ter relações com policiais militares, segundo acreditam os policiais federais. Cinco PMs foram chegaram a ser presos suspeitos de fazer parte do braço armado do grupo.

A PF aponta que Binho teria envolvimento com o crime há anos, indicando a movimentação financeira atípica e acima dos seus rendimentos - a movimentação de fevereiro a dezembro do ano passado chegou a R$ 3,9 milhões, segundo relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Ele foi preso em 2011.

Para os investigadores, o deputado usa seu cargo para ter informações privilegiadas e ajudar a encobrir os crimes praticados pela milícia. A PF voltou a pedir a prisão da esposa de Binho porque ela trocou o número de telefone dois dias antes de uma operação contra o deputado, em dezembro do ano passado. Troca de mensagens interceptada mostra Mayana falando que a "Federal" estava investigando e por isso não poderia fazer nada do "tigre", em referência ao jogo do bicho.

Operação

A prisão de Mayana acontece em meio à Operação Hybris, que investiga uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro do jogo do bicho, agiotagem, extorsão e receptação qualificada em Feira de Santana e cidades circunvizinhas, na Bahia. Ela já havia sido presa em dezembro por causa da mesma investigação.

Cinco policiais militares, entre eles um tenente-coronel, também foram alvos de mandados de busca e apreensão. No total, foram cumpridos 17 mandados de busca e um de prisão preventiva. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 4 milhões das contas bancárias dos investigados, além da suspensão das funções públicas dos PMs. A decisão foi expedida pelo Juízo da 1º Vara Criminal de Feira de Santana.

Segundo as investigações, a organização criminosa seria chefiada pelo parlamentar Binho Galinha, que foi alvo de busca e apreensão e bloqueio de bens durante a operação ‘El Patrón’, no dia 7 de dezembro de 2023. As investigações apontaram ainda que os policiais integram o braço armado do grupo miliciano, sendo responsáveis pela segurança das atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo criminoso.

Em uma nota publicada nas redes sociais, Binho Galinha afirmou estar à disposição da Justiça para “esclarecer os fatos envolvendo seu nome e de familiares na operação denominada de ‘EI Patron’”.

O político afirmou ainda que tem acompanhado os desdobramentos das investigações com tranquilidade e colaborado com o Poder Judiciário. “Nesta terça-feira, durante mais uma fase da operação, o deputado Binho Galinha volta a afirmar que jamais praticou os crimes que estão sendo lhe atribuídos e que vai provar sua inocência na Justiça”, finaliza a nota.

Os PMs também são investigados por ocultarem a propriedade de bens e dissimularem valores decorrentes de infrações penais. Além disso, apurações da Receita Federal revelaram inconsistências fiscais dos investigados, movimentação financeira incompatível, assim como a propriedade de bens móveis e imóveis não declarados e indícios de lavagem de dinheiro.

A operação foi deflagrada em conjunto pelo Ministério Público estadual, por meio do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco); Polícia Federal; Receita Federal e pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), por meio da Corregedoria (Coger) e da Força Correcional Especial Integrada (Force). O Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal (GPI) também prestou apoio.