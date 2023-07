Monumento a Maria Felipa será inaugurado nesta quinta (27) na Praça Cayru

No mês em que é comemorada a Independência do Brasil na Bahia, a Prefeitura de Salvador inaugura o Monumento a Maria Felipa na Praça Cayru. Assim, ela passa a ser eternizada como uma das principais heroínas do 2 de Julho.



A responsável pela obra é a artista soteropolitana Nadia Taquary, que destacou a importância da obra para baianos e turistas, e celebrou a homenagem a uma mulher negra. “Pensei nela enquanto Yabá, uma grande mãe no sentido maior, grande guerreira das lutas sociais. Tem a ver com ancestralidade", diz. "Monumentos são símbolos do que uma sociedade valoriza e no Brasil as figuras históricas representadas em sua maioria são de homens, braços e de elite. Monumentalizar persongens como Maria Felipa é fundamental enquanto referência, principalmente numa cidade majoritáriamente negra”, acrescenta a artista.