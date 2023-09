Moradores de Narandiba protestam após morte em ação da PM no bairro

Moradores de Narandiba protestaram na noite da segunda-feira (11) depois que um homem foi morto no bairro em uma ação da Polícia Militar. Jonatas Bispo dos Santos, 30 anos, foi baleado nas pernas e no peito na tarde de ontem, na Travessa Ubatã. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Roberto Santos, mas não resistiu.



Os moradores dizem que Jonatas estava ajudando uma vizinha com a mudança quando policiais da 23ª Companhia Independente (CIPM) chegaram na rua atirando e atingiram o homem. Os próprios populares prestaram socorro a ele.