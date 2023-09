Morre no hospital 10ª vítima da chacina de Mata de São João

O garoto Railan, de 12 anos, que estava internado em estado gravíssimo no Hospital Geral do Estado (HGE) desde a chacina de Mata de São João, morreu na tarde do domingo (10), confirmou Erivaldo Ferreira dos Santos, pai do adolescente. Railan é a 10ª vítima da chacina.



O menino teve mais de 50% do corpo queimado no ataque criminoso. "Ele não teve melhora desde que entrou (no hospital)", conta o pai. "Ele perdeu parte do rim, pegou infecção, teve que amputar as pernas para ver se dava a cura dele. Mas não resistiu, teve que tirar ele desse mundo", lamenta o pai. Erivaldo se apega a fé no momento de dor. "É melhor que estar sofrendo. Foi muito sofrimento para meu filho. Um menino com tudo pela frente, chegou um momento desse. Deus sabe de tudo, está na mão de Deus, está protegido".