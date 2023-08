Chacina: mulheres mortas em Mata de São João tentaram socorrer adolescente que pediu ajuda

Duas mulheres que estão entre as vítimas da chacina em Mata de São João são consideradas "mártires" pela polícia. Segundo a delegada Christhiane Inocência Coelho, diretora do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), elas abriram a porta de casa para ajudar um vizinho, adolescente de 12 anos, que pediu socorro. O garoto acabou sendo o único sobrevivente.

Segundo as apurações, o adolescente havia se escondido debaixo de uma cama quando começou o ataque dentro de casa em que ele estava. Quando o imóvel foi incendiado, ele saiu para pedir socorro, mas foi perseguido pelos criminosos. As duas mulheres mortas foram as únicas que abriram a porta de casa para ajudá-lo e foram baleadas.