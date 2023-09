Suspeito de envolvimento na chacina de Mata de São João é morto pela PM

Um homem suspeito de envolvimento na chacina de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador, foi morto em troca de tiros com a polícia no final da noite de terça-feira (5), quando tentava fugir para a cidade de Dias D'Ávila. Segundo a polícia, Thiago de Jesus Santos, mais conhecido como Bebeu, de 28 anos, tinha mandados de prisão em aberto e passagens policiais. Procurado, Bebeu foi localizado por equipes da 53ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e da Rondesp RMS, que tentaram prendê-lo. Ele estava em um carro ao lado de um comparsa.

As vítimas da chacina estavam em dois imóveis na zona rural de Mata de São João. Foram mortos dois homens, quatro mulheres e três crianças. Um adolescente de 12 anos sobreviveu, mas está internado no Hospital Geral do Estado (HGE) com queimaduras pelo corpo.