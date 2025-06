BARRA

'São João Enamorado': feira em shopping da capital reúne mais de 40 expositores

Evento segue até o dia 8 de junho

São mais de 40 expositores, com produtos selecionados para uma das épocas mais festivas do ano. Com o tema “São João Enamorado”, não faltam opções especiais na feira para presentear com muito amor no Dia dos Namorados, além de ser uma oportunidade para as compras juninas e delícias gastronômicas.>