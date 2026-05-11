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Morre o estilista baiano Paulo Barbosa aos 39 anos

Ele fundou marca de roupas Closed Clothing

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de maio de 2026 às 19:51

Estilista baiano Paulo Barbosa
Estilista baiano Paulo Barbosa Crédito: Acervo pessoal

Morreu aos 39 anos o estilista baiano Paulo Barbosa, fundador da marca de roupas Closed Clothing, no domingo (10). A informação foi confirmada por pessoas próximas ao estilista ao CORREIO. O sepultamento será realizado na terça-feira (12), a partir das 9 horas, no Cemitério Campo Santo, em Salvador.

Segundo amigos, Paulo Barbosa teria realizado uma viagem recente a um país africano e voltou doente. A causa da morte, no entanto, não foi confirmada. Ela completaria 40 anos em agosto. 

O estilista era conhecido pela luta por causas como a visibilidade da comunidade LGBTQIA+. Desde a época do Orkut, já usava as redes sociais para falar com o público e sempre teve no universo online uma forma de vender seus produtos. A proposta da Closed Clothing é oferecer uma opção de vestuário masculino mais ousado e menos convencional.

Paulo Barbosa também foi um dos estilistas convidados do Afro Fashion Day, evento de moda realizado pelo jornal CORREIO desde 2015. 

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