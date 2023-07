Moto roubada há dois anos é recuperada pela PRF em Santo Antônio de Jesus

Uma motocicleta Yamaha/YBR 125, roubada em abril de 2020, foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta segunda-feira (14), em Santo Antônio de Jesus. A equipe da PRF realizava abordagens no Km 265 da BR 101, quando verificou a moto conduzida por um homem de 36 anos. Durante a fiscalização no veículo, os agentes solicitaram os documentos de porte obrigatório e realizavam uma vistoria minuciosa na moto quando constataram indícios de adulterações nos elementos de identificação veicular.

É possível cadastrar casos de roubo ou furto de veículos através do site www.prf.gov.br/sinal e inserir informações sobre o crime e as características do automóvel. Após o registro, de imediato uma mensagem é enviada para os celulares dos policiais que estejam mais próximos da ocorrência, para auxiliar na recuperação do veículo.