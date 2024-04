SALVADOR

Mulher é encontrada morta com sinais de agressão em Fazenda Grande I

O local foi isolado até a chegada de equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT)

Uma mulher foi morta, na manhã deste sábado (6), dentro de uma casa na Rua Getúlio Vargas, no bairro de Fazenda Grande I, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, agentes do 22º Batalhão da PM foram acionados para averiguar uma ocorrência envolvendo uma mulher, com sinais de agressão. ao solo, vítima de agressão,