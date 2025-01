SALVADOR

Mulher é presa no Rio Vermelho por suspeita de tráfico de drogas

Suspeita foi flagrada com cocaína, crack e maconha

Uma mulher foi presa por suspeita de tráfico de drogas no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na manhã desta terça-feira (7). A suspeita foi flagrada com 25 pinos e 20 sachês de cocaína, 15 pinos de crack, 14 embalagens com maconha, 17 frascos de droga sintética e dinheiro em espécie.