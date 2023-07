Mulher encontra dente humano em recheio de coxinha: 'Traumatizada'

Uma mulher encontrou um dente humano no recheio de uma coxinha na cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo, nesta sexta-feira (21).



O caso foi contado pelo seu marido Luís Eloy Matias, portuário de 52 anos, ao g1. "Ela ficou traumatizada e enojada. A gente sempre comia esse salgado desse Laticínio [supermercado]", disse.



O casal tomava café da manhã, quando ela sentiu o objeto, que acreditava ser um pedaço de osso. Matias disse que a esposa levou a mão a boca e voltou com um dente entre os dedos.