SALVADOR DO FUTURO

No III ESG Fórum Salvador, Bruno Reis anuncia ações para o futuro sustentável de Salvador

Prefeito fez pedido de 94 novos ônibus elétricos para reduzir emissões de carbono na cidade

Larissa Almeida

Publicado em 23 de maio de 2024 às 00:28

Bruno Reis ministrou palestra de abertura do III ESG Fórum Salvador Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Com o tema ‘A Salvador do futuro’, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) abriu, na noite desta quarta-feira (22), o III ESG Fórum Salvador, realizado no Comércio. Com a expectativa de neutralizar o gás carbônico até 2049 – ano em que a capital baiana completa 500 anos –, o gestor soteropolitano anunciou uma série de ações que firmam o compromisso com a sustentabilidade, a responsabilidade social e a transparência. Em sua palestra, Bruno Reis disse que editará um decreto que consiste na migração da frota da prefeitura, que utiliza gasolina, para o uso exclusivo do etanol, assim como o pedido de financiamento de mais novos 94 ônibus elétricos junto à Câmara de Vereadores.

Antes de subir no palco, o prefeito destacou a expectativa que tem em relação às práticas do ESG na capital baiana. "A Salvador do futuro que tem ESG é uma Salvador onde a gente tenha desenvolvimento econômico, com preservação do meio ambiente, garantindo um crescimento sustentável, um equilíbrio onde todos possam vir de forma harmonizada", disse.

"Hoje, nós vamos baixar aqui um conjunto de decretos, e vamos encaminhar para a Câmara um conjunto de leis que vão permitir que Salvador nos próximos anos possa ser uma cidade muito melhor, muito mais agradável para quem mora e vive aqui. Que tenha mais compromisso com o social, que possa melhorar suas práticas de governança, que possa ser uma cidade que siga nos orgulhando, que esteja conectada com as necessidades do presente e com medidas que possam construir um futuro melhor", acrescentou.

Ao total, são cinco propostas de leis que serão encaminhadas à Câmara Municipal pela prefeitura. Uma delas é a Política Municipal de Mudança do Clima, que tem como finalidade planejar, fomentar e fortalecer as ações de adaptação e mitigação de mudança do clima, reduzir as emissões de gases de efeito estufa e estimular o desenvolvimento sustentável e inclusivo no município. Outra proposta diz respeito à Política de Agroecologia Urbana, por meio da qual Salvador irá adotar uma abordagem abrangente para promover sistemas alimentares sustentáveis e resilientes, conforme citado na COP28.

Os outros projetos de lei apresentados por Bruno Reis também têm foco na sustentabilidade. "Vamos também implementar a compra por parte da prefeitura de produtos que têm origem na economia circular, como também vamos encaminhar para a Câmara uma série de leis que vão alterar o Código de Obras, que vão permitir que as obras da prefeitura tenham compromissos maiores para a natureza e sejam obras sustentáveis", ressaltou.

As medidas apresentadas pelo representante municipal também contemplaram o segmento social e de governança, dois dos três princípios do ESG. No que concerne às ações com foco no social, Bruno Reis citou a entrega de oito novas unidades do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), 11 novas unidades de acolhimento com 385 vagas para pessoas em situação de rua e dependentes de substâncias psicoativas, ampliação de 200 vagas na Rede de Acolhimento para Idosos, garantia de segurança alimentar através de restaurantes populares ou benefício de R$200 para alimentação para famílias cadastradas no CadÚnico, dentre outras ações.

No campo da governança, foram destacados no evento a criação da Diretoria-Geral de Governança e Projetos (SEMGE), da Instituição da Política de Governança (Decreto n° 37.837), adoção da gestão de Riscos no Município de Salvador (Decreto n° 37.836), formação dos Comitês Internos de Governança (CIG), instalação do Comitê Central de Governança (CGOV) e implementação do Projeto Escola de Governança Pública do Município de Salvador.

Ao final do primeiro dia do III ESG Fórum Salvador, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil) fez um balanço das palestras. "Um evento muito bacana. O CORREIO e o Alô Alô Bahia estão de parabéns, porque reuniram numa só noite Preto Zezé, que é um dos maiores nomes que representam a sociedade civil brasileira, presidente e organizador da CUFA; o governador do Pará, Helder Barbalho, que é uma referência em sustentabilidade, na agenda ambiental, e que vai ter a responsabilidade de sediar o maior evento sobre clima do planeta, que é a COP 30, em Belém", falou

Na ocasião, ACM Neto reconheceu o trabalho desenvolvido por Bruno Reis e exaltou a cantora Daniela Mercury, que também foi palestrante. "Bruno Reis tem uma agenda de transformações em nossa cidade na política de ESG e de resiliência. E é claro, nossa rainha Daniela Mercury, que além de uma queridíssima cantora, é uma referência, uma voz no planeta inteiro na defesa dos direitos humanos, na cultura, na inclusão social, no enfrentamento às desigualdades”, salientou.

O III ESG Fórum Salvador é um projeto realizado pelo Jornal Correio e Site Alô Alô Bahia com o patrocínio da Acelen, Alba Seguradora, Bracell, Contermas, Grupo Luiz Mendonça - Bravo Caminhões e Ônibus e AuraBrasil, Instituto Mandarina, Jacobina Mineração - Pan American Silver, Moura Dubeux, OR, Porsche Center Salvador, Salvador Bahia Airport, Suzano, Tronox e Unipar; apoio da BYD | Parvi, Claro, Larco Petróleo, Salvador Shopping, SESC, SENAC e Wilson Sons; apoio institucional do Sebrae, Instituto ACM, Saltur e Prefeitura Municipal de Salvador e parceria do Fera Palace, Happy Tour, Hike, Hiperideal, Luzbel, Ticket Maker, Tudo São Flores, Uranus2, Vini Figueira Gastronomia e Zum Brazil Eventos.