ESG FORUM SALVADOR

O poder transformador do ESG

Criadora dos sete Cs da Competitividade Consciente destacou atributos da nova liderança



Murilo Gitel

Publicado em 7 de junho de 2024 às 12:08

Paula Harraca desenvolveu os sete Cs da competitividade consciente Crédito: Foto: Lucas Leawry/CORREIO

Quando o assunto é ESG, novas formas de organização e estilos de gestão emergem no mundo corporativo. Fatores como a cooperação e integração passam a ganhar um foco maior das lideranças. Esta é a visão da executiva argentina referência em ESG, inovação e gestão de pessoas Paula Harraca, cuja palestra encerrou o III ESG Fórum com chave de ouro.

Empreendedora desde os 17 anos, a palestrante publicou em 2022 o livro “O Poder Transformador do ESG: como alinhar lucro e propósito” – um guia para profissionais e organizações que buscam se manter prósperos e competitivos, ao mesmo tempo em que conectados aos seus valores.

“Me vejo como uma eterna aprendiz. E todos somos, de certa forma, eternos aprendizes. Estamos aqui para evoluir, aprender e ampliar nossa visão de mundo, o que tem tudo a ver com essa pauta do ESG. Estamos vivendo o ESG como urgência, e não como tendência”, apontou a especialista.

Na avaliação de Harraca, as chamadas empresas future ready assumem, atualmente, novos imperativos de negócios. “Em vez de quererem ser as melhores do mundo, desejam ser melhores para o mundo. Há novas formas de organização e estilos de gestão, com foco maior na cooperação e integração”, ressaltou.

Competitividade consciente

De acordo com a executiva e escritora, o conceito de Competitividade Consciente envolve estes sete Cs:

Causa: direcionador de fora para dentro, que guiará os próximos Cs; Cultura Organizacional: jeito coletivo de ser e fazer; Colaborador: pessoas x cultura x liderança; Cliente: escuta e observação empática e curiosa; Capital: fazer acontecer a transformação; Comunidade: ecossistema inovador, competitivo e sustentável; Competitividade Estratégica: performance operacional de excelência.

Transformação

Segundo a palestrante, o mundo está em constante transformação e há uma outra forma de se fazer negócios, não apenas centrada na lucratividade, mas também com foco no meio ambiente, na sociedade e no indivíduo.

“Essa jornada demanda uma nova liderança. Não é questão de cargo. É uma liderança ambidestra, empreendedora, aprendiz e consciente, com coragem para inovar e generosidade para compartilhar. Grandes transformações passam por pequenas e consistentes mudanças”, defendeu Paula Harraca.