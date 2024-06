Inteligência Artificial, oportunidades e desafios

Humanidade

Executivo líder de cyber e soluções tecnológicas na Delloite, Daniel Tubinambá, observou que embora a IA tenha conquistado escalabilidade mais recentemente, sua origem remonta à Segunda Guerra Mundial, quando serviu a interesses bélicos. “Que saibamos utilizá-la com sabedoria, mas sem nunca esquecer nosso senso de humanidade, mesmo com toda a aceleração que esse tipo de tecnologia vem nos trazendo.”

O cofundador e diretor de Operações da Startup Hive Visão Computacional, Elisandro Lima, ressaltou que a IA é uma grande aliada da humanidade, complementando a inteligência humana. Ele defendeu a interseção entre setor privado, indústria e poder público em prol do desenvolvimento da educação computacional no Brasil.

Democratização

“O nível educacional que está aí não acompanha a progressão geométrica da IA. Precisamos superar essa barreira de medir qualificação com base em um currículo escrito. A gente só salva esse país e o mundo com a educação em primeiro lugar”, acrescentou Lima, soba aplausos do público presente no Porto Salvador Eventos.