Nomeado bispo pelo Papa, sacerdote da Arquidiocese de Salvador recebe Ordenação Episcopal

Crédito: Divulgação

A Arquidiocese de São Salvador da Bahia vivenciará um momento histórico, neste sábado (29), durante a Ordenação Episcopal do bispo da Diocese de Amargosa, Juraci Gomes de Oliveira. Ele era vigário-geral da Arquidiocese de Salvador quando foi eleito bispo, pelo Papa Francisco. A última vez que um padre do clero da Arquidiocese de Salvador recebeu a Ordenação Episcopal foi em 2005.



A Santa Missa, com o rito de Ordenação Episcopal, terá início às 9h, nas quadras do Colégio Antônio Vieira. Presidida pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, a Celebração Eucarística será concelebrada por arcebispos, bispos e padres de diversas arquidioceses e dioceses do país, entre eles o Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Salvador, Dom Murilo Krieger.

Também presenciarão este momento fiéis que moram nos municípios que compõem a Arquidiocese de Salvador (Salvador, Lauro de Freitas, Salinas da Margarida, Itaparica e Vera Cruz), de outras cidades da Bahia e de outros estados brasileiros, bem como autoridades civis e militares.

Para uma melhor organização e diante do tamanho das quadras do colégio onde acontecerá a Santa Missa, foi necessária a limitação do acesso para 3.500 fiéis, que aguardam com alegria e ansiedade o momento da Ordenação Episcopal. As pulseiras que permitirão a entrada foram esgotadas em poucos dias.

Quem é o Juraci?

Monsenhor Juraci Gomes de Oliveira é filho de Vicente Gomes de Oliveira e Rita Maria de Alencar. Nasceu no dia 19 de agosto de 1956, em Catolé do Rocha, na Paraíba. Ingressou no Seminário dos Capuchinhos em Maceió (AL), onde concluiu o Ensino Médio. Depois, foi transferido para Natal e, mais tarde, para Recife, onde cursou Filosofia e Teologia. A formação teológica foi concluída fora do seminário. Em 1987, retornou ao seminário, ingressando na Sociedade Joseleitos de Cristo, na cidade de Tucano (BA).

A ordenação diaconal foi em 12 de agosto de 1990, presidida por Dom Mário Zanetta, então bispo de Paulo Afonso (BA). A ordenação presbiteral foi no mesmo ano, em 3 de novembro, na Igreja Matriz da Paróquia Senhora Sant’Ana, na cidade de Tucano, pelas mãos de Dom Jackson Berenguer Prado, bispo emérito de Paulo Afonso.

Monsenhor Juraci é bacharel em Teologia, licenciado em Filosofia, e tem especialização em Espiritualidade Bíblica e mestrado em Teologia do Matrimônio e Família.

O ministério sacerdotal foi exercido na Arquidiocese de Salvador, após a exclaustração da Sociedade dos Joseleitos de Cristo, em dezembro de 1991, e a incardinação na Arquidiocese Primaz do Brasil. Na capital baiana, foi pároco, administrador paroquial, capelão, orientador espiritual do Seminário Central da Bahia, assistente eclesiástico para a Renovação Carismática e o Grupo de Oração Terço dos Homens, vigário forâneo e vigário episcopal. Antes do sacerdócio, atuou na área da educação, em Pernambuco. Também foi professor de Teologia na Universidade Católica de Salvador (UCSal) e na Faculdade São Bento, em Salvador.