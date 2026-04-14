Nova academia será inaugurada com investimento de R$ 4 milhões em cidade baiana

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Maysa Polcri
Publicado em 14 de abril de 2026 às 19:50
A Selfit Academias vai inaugurar a nova unidade Juracy Magalhães, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, em 27 de abril. A abertura será realizada a partir das 18h, em formato de catraca livre, permitindo que o público conheça as instalações e experimente gratuitamente os serviços.
De acordo com a marca, a nova academia integra a estratégia de crescimento da Selfit no estado e reforça a presença da rede na capital baiana. A unidade possui áreas de musculação, equipamentos para atividades cardiorrespiratórias e espaços destinados a aulas coletivas.
A unidade recebeu investimento de R$4 milhões e tem potencial para gerar 20 empregos diretos. Para o CEO da Selfit Academias, Fernando Menezes, a expansão na Bahia reforça a estratégia de crescimento da rede no Nordeste.
“Seguimos investindo em regiões estratégicas e ampliando o acesso da população a estruturas modernas de treino. Cada nova unidade fortalece nossa presença regional e contribui para estimular hábitos mais saudáveis”, afirma.
A rede foi fundada em 2012, em Salvador, e se tornou uma das maiores redes de academias da América Latina. Em 2015, associou-se ao fundo H.I.G. Capital, acelerando sua expansão, que hoje soma mais de 200 unidades em operação e implantação em diversos estados do Brasil.