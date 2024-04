MOBILIDADE

Nova linha do BRT entra em operação nesta quinta (25)

Último trecho entregue pelo município liga Pituba à Lapa

Da Redação

Publicado em 25 de abril de 2024 às 15:26

Movimentação na Estação Cidade Jardim Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Uma nova linha do BRT entrou em operação assistida nesta quinta-feira (25). A B4 faz a ligação entre as estações Pituba e Lapa, com viagens nos dois sentidos. Quando o sistema estiver plenamente em operação, o trajeto entre a Rodoviária e a Lapa será feito em cerca de 16 minutos.

Neste primeiro momento, a operação será de observação e ajustes, com avaliações a cada 15 dias. O funcionamento será das 9h às 15h, com intervalo médio de saída dos ônibus a cada 10 minutos. O trajeto circular terá paradas para embarque e desembarque nas novas estações Cidade Jardim e Rio Vermelho.

A cerimônia de inauguração começou na Lapa, com um encontro entre o prefeito Bruno Reis (União Brasil), o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho (MDB), o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) e representantes do governo do estado.

A B4 terá sete veículos neste período assistido, quantidade que ampliará com o avanço da operação. A linha contará com ônibus de 13 metros, utilizados atualmente pelo modal, e também de 15 metros, que foram adquiridos recentemente pelo município, todos com ar-condicionado e acessibilidade completa. Ainda neste ano, serão integrados à frota veículos articulados, de 18 metros.

O sistema BRT conta, atualmente, com 44 veículos, fora os sete que chegaram para a B4. Até o final deste ano, serão incorporados mais 51 ônibus, totalizando 102, entre eles a frota elétrica. Com isso, será possível criar mais duas linhas para o modal: a B5, que vai ligar a Rodoviária à Lapa, e a B6, que vai fazer o trajeto entre a Lapa e o aeroporto pela orla por meio do BRS, que está sendo implantado.

O projeto incluiu obras de macrodrenagem, paisagismo, iluminação e abertura de áreas de lazer com quadras, parques infantis e a maior pista de skate. O BRT tem ciclovias em todo o percurso, mais de 1,3 mil luminárias em LED e 542 postes para reforçar a iluminação pública. Foram plantadas 5 mil árvores no paisagismo ao redor.

O BRT de Salvador completou um ano de operação em 30 de setembro do ano passado, quando alcançou a marca de 10 milhões de passageiros transportados. O sistema é pioneiro no país no uso de ônibus elétricos e inaugurou em 2023 o maior terminal público de recarga elétrica de veículos do Brasil.

Confira as linhas do BRT:

B1 - entre a Rodoviária e a Pituba, pela Avenida ACM;

B2 - entre a Rodoviária e o Itaigara;

B3 - Entre a Rodoviária e a Pituba, pelo Caminho das Árvores;

B4 - entre a Estação Pituba e a Lapa (em fase de teste);

B5 - entre a Rodoviária e a Lapa (ainda não entrou em operação);