SALVADOR

Novo CRAS Modelo em Narandiba vai atender mais de 5 mil famílias do bairro

Equipamento começou a ser construído com investimento de R$ 3,6 milhões e vai ser entregue em 12 meses

A população de Narandiba e arredores vai contar com um novo espaço dedicado ao acolhimento e orientação social: o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Modelo da região começa a ser construído com previsão de entrega em até 12 meses e investimento de R$ 3,6 milhões. A unidade vai atender cerca de 5 mil famílias dos bairros de Narandiba, Doron, Saboeiro, Beiru/Tancredo Neves, Trobogy, Nova Sussuarana, Novo Horizonte, Arenoso e Cabula.>

O equipamento vai reunir, em um mesmo local, diversos serviços sociais gratuitos. Dentre eles estão o atendimento psicossocial, o acompanhamento familiar, a inclusão no Cadastro Único (CadÚnico) e o encaminhamento para programas como o Bolsa Família. O espaço também contará com brinquedoteca, sala multiuso, sala de atendimentos, copa, sanitários acessíveis e outras estruturas de apoio.>

A nova unidade segue o padrão do chamado CRAS Modelo, um formato que busca ampliar a capacidade e a qualidade do atendimento oferecido à população. Esses centros são considerados a principal porta de entrada para políticas públicas de assistência social e já começaram a ser implantados em Salvador.>

Além da estrutura física, o funcionamento será reformulado para garantir mais eficiência no atendimento. “Os CRAS efetivamente não atendiam às comunidades. As famílias não procuravam, porque não tinha serviço. Muitos eram em locais isolados, de difícil acesso e com condições precárias. Nós passamos dessa fase”, afirmou o prefeito Bruno Reis.>

Além de Narandiba, outros cinco CRAS Modelo já estão com licitação concluída e terão obras iniciadas em breve. As futuras unidades serão instaladas em Paripe, Parque São Cristóvão, Brotas, São Marcos e na região do Mané Dendê, no Subúrbio Ferroviário.>