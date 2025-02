PREFEITURA

Novos secretários falam sobre prioridades à frente das pastas em Salvador

Luiz Carlos de Souza assumiu a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), e Alberto Braga é o novo titular da Secretaria de Inovação e Tecnologia (Semit)

Tharsila Prates

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 23:30

O prefeito Bruno Reis e os novos secretários Crédito: Divulgação Betto Jr. / Secom PMS

Mais duas mudanças no primeiro escalão da Prefeitura de Salvador foram oficializadas nesta segunda-feira (24). O prefeito Bruno Reis (União Brasil) deu as boas-vindas a Luiz Carlos de Souza no comando da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) e a Alberto Braga como titular da Secretaria de Inovação e Tecnologia (Semit). Ambos são vereadores da cidade e passam a ser licenciados de seus cargos no Legislativo soteropolitano.>

O prefeito citou as prioridades que a capital baiana terá nos dois segmentos. “Na área de infraestrutura, há dois grandes desafios pela complexidade: um deles é a construção de um centro de convenções aqui no Centro. Não é uma obra simples, pois ela será subterrânea e aqui é uma área tombada. Outro é o teleférico do Subúrbio. Esta será a obra mais complexa que a Prefeitura vai executar em toda a sua história”, afirmou. >

“Então, eu precisava ter Luiz Carlos à frente da Seinfra para tocar essas intervenções. Tenho certeza de que, mais uma vez, ele vai performar, e a gente vai tirar esses sonhos do papel, tornando-os realidade para, juntos, construirmos uma cidade cada vez melhor”, justificou Reis.>

Esta é a terceira vez de Luiz Carlos como titular da pasta, onde ele acumula passagens pelo cargo entre 2021 a 2022, e de 2023 a 2024. Entre as suas principais marcas à frente do órgão estiveram avanços no programa Morar Melhor, que realiza reforma de casas em localidades carentes de Salvador, do projeto Novo Mané Dendê, maior programa de urbanização da história da cidade que ocorre no Subúrbio, além de diversas obras de contenção de encostas e de infraestrutura viária.>

Em seu discurso, o novo titular da Seinfra falou sobre o impacto que as obras públicas exercem para a melhoria da qualidade de vida da população. >

“Tudo começa a se transformar no entorno de uma obra. As fachadas começam a ser renovadas, novas construções são feitas em terrenos baldios, os comércios começam a ser ampliados e novos empreendimentos surgem. Ou seja, quando a gente faz uma obra, a gente impulsiona a cidade toda, seja para o turismo, para o comércio, para a indústria e em todos os aspectos. Estou muito entusiasmado, mas também muito consciente dos desafios que nos espera”, frisou Luiz Carlos.>

Alberto Braga também teve passagem pelo Executivo municipal, sendo, em 2017, presidente da Companhia de Governança Eletrônica (Cogel), órgão subordinado atualmente à Semit. Ele chega para substituir Samuel Araújo, que se manterá na presidência da Cogel.>

Bruno Reis reforçou que, para a área, a prioridade será a entrega e funcionamento do Centro de Controle Operacional (CCO) e do Hub de Tecnologia, ambos com obras em andamento no Subúrbio, assim como as ampliações da conectividade dos espaços públicos e instalação de câmeras de monitoramento por Salvador.>

“Com o CCO, vamos enxergar a cidade em tempo real a fim de dar as respostas que a sociedade espera, servindo melhor às pessoas, enquanto que o Hub será um equipamento que vai inserir a população das áreas mais carentes da cidade no mundo digital. Tenho certeza, Alberto, que você vai trazer diversas outras contribuições para a gente seguir transformando esta área tão importante, para que Salvador possa ser uma cidade inteligente”, pontuou o prefeito.>

Alberto Braga prometeu empenho para tirar mais iniciativas do papel, lembrando de sua experiência à frente da Cogel, onde colaborou para a implantação do Hub Salvador, no Comércio, em 2018.>