ALTERAÇÕES NO ORGANISMO

Uso de anabolizantes acende alerta para riscos graves ao coração entre jovens

Crescimento do consumo de testosterona e esteroides preocupa especialistas diante do aumento de casos de infarto, arritmias e hipertensão em pacientes cada vez mais jovens

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:37

Uso de anabolizantes acende alerta para riscos graves ao coração entre jovens Crédito: Imagem: Eugeniusz Dudzinski | Shutterstock

O uso indiscriminado de anabolizantes tem preocupado especialistas em saúde cardiovascular no Brasil, principalmente diante do crescimento acelerado do consumo dessas substâncias entre jovens. Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apontam que o uso de testosterona cresceu 670% nos últimos cinco anos no país. Já um levantamento da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) revela que um em cada 16 estudantes do Ensino Fundamental ou Médio já utilizou anabolizantes.

Embora muitas vezes associados apenas ao ganho muscular e à estética, os anabolizantes podem provocar alterações graves no funcionamento do organismo, especialmente no sistema cardiovascular. O uso dessas substâncias está relacionado ao aumento do colesterol, espessamento do sangue, lesões na parede dos vasos sanguíneos e elevação da pressão arterial, fatores que aumentam significativamente o risco de infarto e outras complicações cardíacas.

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De acordo com o cirurgião cardiovascular Adriano Milanez, da Rede Oto, os efeitos vão muito além da aparência física. “O uso de anabolizantes causa alterações no funcionamento do organismo. Além do desejado ganho muscular, podem ocorrer alterações nos vasos sanguíneos que favorecem obstruções e infarto. Também pode haver aumento da pressão arterial, levando à hipertrofia do músculo do coração”, explica.

Outro ponto de preocupação, segundo o especialista, é que muitos pacientes não apresentam sintomas evidentes até que ocorra uma complicação grave. “Muitas vezes, as alterações acontecem de forma silenciosa e o primeiro sinal pode ser um ataque cardíaco. Em alguns casos, podem surgir dores no peito, cansaço excessivo e palpitações, que servem como alerta”, afirma.

O médico destaca ainda que o uso contínuo dessas substâncias pode antecipar doenças cardiovasculares que normalmente apareceriam apenas em idades mais avançadas. “Mesmo jovens podem desenvolver infarto, arritmias e outros eventos cardíacos graves relacionados ao uso de anabolizantes. São doenças que costumávamos ver com mais frequência em idosos, mas que têm surgido cada vez mais cedo”, ressalta.

Além dos riscos cardíacos, o uso indiscriminado de anabolizantes também pode causar danos hepáticos, alterações hormonais, infertilidade, distúrbios psiquiátricos e dependência química. Especialistas alertam que qualquer reposição hormonal deve ser feita apenas com acompanhamento médico e indicação clínica adequada.