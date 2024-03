VIOLÊNCIA

Ônibus deixam de circular no Engenho Velho da Federação após tiroteio

Os ônibus pararam de circular no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, nesta terça-feira (12), após um tiroteio entre criminosos e policiais na noite de segunda (11). Segundo Daniel Mota, diretor de Comunicação do Sindicato dos Rodoviários, não há previsão para retorno do serviço.