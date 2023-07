Operação flagra academia em Stella Maris furtando energia

Uma operação de combate ao furto de energia flagrou uma academia em Stella Maris ligada diretamente na rede da distribuidora, caracterizando uma ligação clandestina. A ação foi feita na quarta-feira (5), pela Polícia Civil e Neoenergia Coelba.



No total, a energia recuperada foi de 70 mil quilowatts/horas, que seria suficiente para abastecer 1.200 residências durante 15 dias, diz a Coelba.



O alvo da operação foi mapeado pelo centro de inteligência da Coelba, com análise de softwares e sensores inteligentes. A informação apontava para suspeita de atividade fraudulenta no local, o que foi confirmado.