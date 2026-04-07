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Operador do Comando Vermelho na Bahia é preso em operação no Rio de Janeiro

Homem e a esposa foram localizados em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 7 de abril de 2026 às 14:57

Casal foi localizado no Rio de Janeiro
Casal foi localizado no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

Um homem suspeito de ser um dos operadores financeiros do Comando Vermelho na região sul da Bahia foi preso nesta terça-feira (7) no Rio de Janeiro. Ele e a esposa foram localizados em uma casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O casal teria fugido da cidade de Serra, no Espírito Santo, para o Rio. 

As investigações apontam que o homem é o braço financeiro do Primeiro Comando de Eunápolis, facção vinculada ao Comando Vermelho. Os investigados possuem envolvimento com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, exercendo papel relevante dentro da organização criminosa, segundo a Polícia Civil.

Durante a ação que prendeu os suspeitos, os policiais foram atacados a tiros por traficantes do Comando Vermelho, segundo divulgado pelo jornal O Globo. Após o confronto, o casal foi localizado e preso sem resistência. Ambos vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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A ação foi articulada entre a Diretoria Regional do Interior (Dirpin/Sul), a 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), a 7ª Coorpin/Ilhéus e a Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

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