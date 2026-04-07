CASO THAILA

Polícia conclui inquérito sobre morte de jovem que desapareceu após encontrar traficante em Candeias

Thaila da Lima Cruz, de 17 anos, desapareceu em novembro do ano passado

Maysa Polcri

Publicado em 7 de abril de 2026 às 15:48

O corpo da jovem não foi encontrado Crédito: Redes sociais

O inquérito sobre a morte de Thaila da Lima Cruz, de 17 anos, que desapareceu em novembro do ano passado, foi concluído e encaminhado à Justiça. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta terça-feira (7). A jovem saiu de casa, em São Francisco do Conde, para encontrar um traficante em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.

As investigações apontam que Thaila foi morta e teve o corpo ocultado. O autor do crime foi identificado e está foragido, segundo a polícia. O inquérito foi encaminhado na última quinta-feira (2).

A principal linha de investigação para a motivação do crime é o envolvimento da vítima com integrantes de grupos criminosos rivais da região. O autor do crime e o corpo da jovem seguem sendo procurados.

Casos de desaparecimento 1 de 43

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Marcos Laranjeira, os crimes de homicídio e ocultação de cadáver foram evidenciados a partir dos elementos coletados no curso das apurações.

“Tendo como base diversas diligências, provas materiais, digitais e depoimentos, bem como amparo em jurisprudência, é possível afirmar que houve os crimes mencionados e a definição da autoria. Agora é questão de tempo para alcançar o investigado”, falou.

Relembre o caso

Thaila Lima da Cruz saiu de casa com destino a uma festa na cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, em 29 de novembro do ano passado. Imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram a jovem desembarcando de um carro por aplicativo e, em seguida, encontrando com um homem apontado na investigação como traficante da região. Desde então, Thaila não foi mais vista.