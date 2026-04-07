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Polícia conclui inquérito sobre morte de jovem que desapareceu após encontrar traficante em Candeias

Thaila da Lima Cruz, de 17 anos, desapareceu em novembro do ano passado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 7 de abril de 2026 às 15:48

Thaila está sumida há 40 dias, após encontro com traficante
O corpo da jovem não foi encontrado Crédito: Redes sociais

O inquérito sobre a morte de Thaila da Lima Cruz, de 17 anos, que desapareceu em novembro do ano passado, foi concluído e encaminhado à Justiça. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta terça-feira (7). A jovem saiu de casa, em São Francisco do Conde, para encontrar um traficante em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. 

As investigações apontam que Thaila foi morta e teve o corpo ocultado. O autor do crime foi identificado e está foragido, segundo a polícia. O inquérito foi encaminhado na última quinta-feira (2). 

A principal linha de investigação para a motivação do crime é o envolvimento da vítima com integrantes de grupos criminosos rivais da região. O autor do crime e o corpo da jovem seguem sendo procurados. 

Casos de desaparecimento

Thaila está sumida há 40 dias, após encontro com traficante por Redes sociais
Amigas des por Reprodução
Operação mira envolvidos no desaparecimento das jovens em Anguera por Polícia Civil
Operação mira envolvidos no desaparecimento das jovens em Anguera por Polícia Civil
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Adriana é investigada por tráfico, desaparecimentos e mortes por Reprodução
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Thaila está sumida há 40 dias, após encontro com traficante por Redes sociais

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Marcos Laranjeira, os crimes de homicídio e ocultação de cadáver foram evidenciados a partir dos elementos coletados no curso das apurações.

“Tendo como base diversas diligências, provas materiais, digitais e depoimentos, bem como amparo em jurisprudência, é possível afirmar que houve os crimes mencionados e a definição da autoria. Agora é questão de tempo para alcançar o investigado”, falou. 

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Relembre o caso 

Thaila Lima da Cruz saiu de casa com destino a uma festa na cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, em 29 de novembro do ano passado. Imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram a jovem desembarcando de um carro por aplicativo e, em seguida, encontrando com um homem apontado na investigação como traficante da região. Desde então, Thaila não foi mais vista.

Antes de ficar incomunicável, Thaila chegou a ligar para a família, afirmando que estava em uma área de matagal. Após esse contato, todas as redes sociais da jovem foram desativadas.

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