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Jovem baiana é encontrada em Brasília após ficar dois dias desaparecida

Familiares revelaram que Sthefany de Oliveira Folador foi achada neste sábado (21); ela desapareceu na última quinta-feira (19)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 22 de março de 2026 às 16:03

Sthefany de Oliveira Folador
Sthefany de Oliveira Folador Crédito: Reprodução

A jovem de 21 anos, Sthefany de Oliveira Folador, foi encontrada após dois dias desaparecida. Ela tinha sido vista na última quinta-feira (19), por volta das 8h30, quando saiu de casa no bairro Novo Horizonte, na cidade de Valença, no Sul do estado, e não retornou, perdendo o contato com a família.

Ela foi encontrada neste sábado (21), por volta das 19h, em Brasília, no Distrito Federal, de acordo com informações de familiares divulgadas pelo portal SulBahia1. Ainda não foram revelados detalhes sobre como ela foi encontrada.

Procurada, a Polícia Civil da Bahia não confirmou que a jovem foi encontrada e informou apenas, em nota, que "diligências investigativas e oitivas seguem em andamento para localizar Sthefany. Informações sobre o seu paradeiro podem ser repassadas, de forma sigilosa, por meio do Disque Denúncia 181 ou em qualquer unidade da Polícia Civil".

O desaparecimento de Sthefany foi revelado pela família ainda na quinta-feira. Logo a história ganhou atenção nas redes sociais e vários perfis publicaram suas história em busca de informações sobre o seu paradeiro. Com o reaparecimento da jovem, novas postagem celebrando seu retorno foram publicadas nas redes. De acordo com informações do portal SulBahia1, a família agradeceu o apoio e a mobilização de todos.

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Tags:

Jovem Brasília Valença Desaparecida Baiana

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