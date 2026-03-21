Estudante de medicina desaparece no interior da Bahia; polícia tenta reconstruir últimos passos da jovem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 21 de março de 2026 às 17:48
A Delegacia Territorial de Valença iniciou as investigações para localizar a estudante de medicina Sthefany de Oliveira Folador, de 21 anos. O desaparecimento foi registrado oficialmente na sexta-feira (20), após a jovem sair de sua residência no bairro Novo Horizonte e não retornar.
De acordo com informações do Blog do Valente, Sthefany foi vista pela última vez por volta das 8h30 da última quinta-feira (19). Desde então, a estudante não deu mais notícias á família, o que despertou estado de alerta entre parentes e amigos no município do Baixo Sul baiano.
A Polícia Civil informou que diligências investigativas e oitivas já estão em andamento para tentar reconstruir os últimos passos da jovem e identificar possíveis pistas que levem à sua localização.
As autoridades e a família reforçam a importância da colaboração da comunidade. Qualquer informação sobre o paradeiro de Sthefany pode ser repassada de forma sigilosa e segura através dos seguintes números: 181, 190 e 180. Informações sobre o caso também podem ser dadas diretamente nos postos da Polícia Civil mais próximos.